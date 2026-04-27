Кристиано обича дроб, захар и млечни продукти са табу за него

Дори на 41-годишна възраст Кристиано Роналдо продължава да играе на топ ниво. Зад това стои стриктна система, както разкрива неговият бивш личен готвач Джорджо Бароне.

Той дава представа за решаващите фактори зад изключителната физическа форма на португалската мегазвезда. Бароне е готвил лично за суперзвездата и е запознат с неговия начин на хранене до най-малкия детайл.

Според него денят му започва с авокадо, кафе, яйца, захарта е табу. За обяд в менюто присъстват пиле или риба, винаги допълнени със зеленчуци. Роналдо набавя въглехидрати единствено от растителни източници. Той последователно избягва класическите като паста, хляб или други тестени изделия.

Вечерята също остава лека - филе от риба или месо в комбинация със зеленчуци. Особено строг е пълният отказ от млечни продукти.

„Човекът е единственото живо същество, което пие млякото на други животни. Никое друго животно не пие мляко след тримесечна възраст. Телетата спират да пият мляко след третия месец. Животните не пият млякото на други видове. Това не съществува в природата. Само хората продължават да пият мляко до 30, 40, 50 и 60 години и според мен това е грешно", казва Бароне.

В диетата на Кристиано влизат и по-необичайни храни - субпродукти като черен дроб или сърце са постоянна част от менюто му.

За Роналдо това не е проблем, тъкмо напротив. Бароне подчертава: „Това са суперхрани, много богати на желязо и важни за храненето. Кристиано обича черен дроб. Аз също го обичам."

Всичко това едва ли е изненадващо за тези, които познават начина на живот на Роналдо. Неговите вече 671 милиона последователи в инстаграм редовно получават представа за неговите тренировъчни и възстановителни процедури.

Наскоро той сам се изрази така:

„Дълголетието и върховите постижения не се случват случайно. Те са резултат от ежедневна, последователна регенерация. Не е тайна. Това е рутина."

Текущият му процент телесни мазнини е впечатляващите седем процента. За сравнение - играчите в английската Висша лига обикновено варират между осем и дванадесет процента.