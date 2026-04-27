Българин пак е шампион на конференцията Big West в САЩ

Волейболният ни талант Кристиан Титрийски направи много силен мач, но неговият "Хавай" изгуби финала за титлата в конференцията Big West срещу "Лонг Бийч" от колежанското първенство на САЩ.

В Ървайн, Калифорния, където се състоя финалната четворка, тимът на 20-годишния диагонал отстъпи драматично в битката срещу действащия шампион на NCAA (националното първенство) "Лонг Бийч" с 2:3 (25:20, 25:27, 25:22, 30:28, 15:11).

В състава на победителите не бе друго наше момче - Александър Къндев, който има физически проблем. Той за втора година поред става шампион на конференцията.

Титрийски бе най-резултатен за "Хавай" с 26 точки (1 ас, 5 блока).

За двата отбора предстои участие във финалите на NCAA.