ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 минути преди атентата срещу Тръмп Коул Алън се ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22739975 www.24chasa.bg

Ас на Нидерландия аут от световното

Нидерландецът Шави Симонс позира с фланелката на "Пари Сен Жермен" преди две години. Снимка: ПСЖ

Халфът на "Тотнъм" и нидерландския национален отбор Шави Симонс заяви, че "сезонът му е „приключил внезапно", след като получи "сериозна контузия на коляното, която ще го извади от световното първенство".

Симонс се контузи в събота по време на победата на "Тотнъм" с 1:0 над "Уулвърхемптън" и напусна терена на носилка в 63-ата минута, като първоначалните съобщения сочат увреждания на дясната му предна кръстна връзка.

"Казват, че животът може да бъде жесток и днес се чувствам така", написа 23-годишният футболист в публикация в социалните мрежи. 

Симонс трябваше да бъде ключова фигура в отбора на Нидерландия на Роналд Куман за това, което щеше да е второто му световно първенство след дебюта му през 2022 година. Той има 34 мача за "лалетата", последният от които в приятелското турне през март.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

