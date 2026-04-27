Ас на Нидерландия аут от световното

Халфът на "Тотнъм" и нидерландския национален отбор Шави Симонс заяви, че "сезонът му е „приключил внезапно", след като получи "сериозна контузия на коляното, която ще го извади от световното първенство".

Симонс се контузи в събота по време на победата на "Тотнъм" с 1:0 над "Уулвърхемптън" и напусна терена на носилка в 63-ата минута, като първоначалните съобщения сочат увреждания на дясната му предна кръстна връзка.

"Казват, че животът може да бъде жесток и днес се чувствам така", написа 23-годишният футболист в публикация в социалните мрежи.

Симонс трябваше да бъде ключова фигура в отбора на Нидерландия на Роналд Куман за това, което щеше да е второто му световно първенство след дебюта му през 2022 година. Той има 34 мача за "лалетата", последният от които в приятелското турне през март.