"Милан" и "Ювентус" пак се занулиха

"Милан" и "Ювентус" завършиха 0:0 в дербито на 34-ия кръг на италианската серия "А". Това е поредно нулево равенство между двата тима през последните години, като при този резултат приключи и първият им двубой в Торино през сезона.

В 36-ата минута Кефрен Тюрам от "Ювентус" вкара топката във вратата на домакините, но попадението му бе отменено заради засада. Малко след почивката шут на халфа на "Милан" Алексис Салемакерс се отби в напречната греда. В края на срещата ветеранът на "росонерите" Лука Модрич бе жертва при сблъсък, при който удари силно главата си и трябваше да напусне преждевременно терена.

Нападателят на "Юве" Джонатан Дейвид направи голям пропуск пет минути преди края на редовното време, а след това и резервата Душан Влахович не успя да отбележи, останал сам срещу вратаря Майк Менян.

Така Милан продължава да е на трето място в класирането с 67 точки, докато Ювентус е четвърти с 64, като има преднина от три точки пред преследващите го тимове на Рома и Комо.