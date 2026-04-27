Джак Грилиш заспал пиян на терасата на бар в Манчестър

Съотборници наливат водка в устата на Грилиш.

Крилото на "Манчестър Сити" Джак Грилиш, който в момента е под наем в "Евертън", отново се озова в центъра на вниманието след инцидент в бар в Манчестър, където е заспал, докато е разпускал с приятели, съобщава The Sun и публикува снимка на вече бившия английски национал.

Очевидец съобщава пред медията, че приятелите му са се опитали да го събудят и че алкохолът, който е консумирал, вероятно е причината за състоянието му. 

Грилиш, който се възстановява от операция, вероятно ще пропусне останалата част от сезона и няма да попадне в състава на Англия за световното първенство.

През март, футболистът публикува информация за възстановяването си в социалните мрежи, отбелязвайки, че "работи, за да се завърне още по-силен". По това време той вече постепенно преминаваше от гипс към защитен ботуш.

Въпреки процеса на рехабилитация обаче, Джак постоянно е засичан на светски събития - включително пътуване до Рим с вратаря на "Евертън" Джордан Пикфорд, където празнуват рождения ден на съпругата на Пикфорд.

