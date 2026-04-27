ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Сезонът на Килиан Мбапе май приключи

Килиан Мбапе СНИМКА: "РЕАЛ"

Звездата на "Реал" Килиан Мбапе ще пропусне останалите мачове на гранда от Мадрид до края на сезон 2025/2026 поради контузия, твърди El Chiringuito TV в социалните мрежи.

Контузията на френския национал е по-сериозна, отколкото се смяташе първоначално. Очаква се клубът официално да потвърди състоянието на Килиан в следващите часове.

Мбапе е получил разтежение на подколянното сухожилие на левия крак. Французинът бе заменен в 81-ата минута на мача от 32-ия кръг на испанското първенство срещу Бетис в Севиля, завършил 1:1.

Мбапе е изиграл 28 мача от Ла Лига този сезон, отбелязвайки 24 гола и давайки четири асистенции. 

През този сезон обаче е пропуснал над 50 дни поради различни физически проблеми, включително травма в коляното през март.

Килиан Мбапе СНИМКА: "РЕАЛ"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

