ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев: Руските сили се опитват да настъпват по всич...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22740330 www.24chasa.bg

Иван Димов №2 на европейското по щанги, Карлос Насар е трети

Иван Димов Снимка: Lap.bg

Иван Димов е втори на европейското първенство по щанги по системата "Роби", която дава точки спрямо постижението и личното тегло на щангиста. Така се уеднаквяват категориите.

Димов има 930 точки, като пред него е шампионът в категорията му Мохамед Йозкан Гьозбек (Турция) с 989,8. Карлос Насар остава трети с 918,5. В топ 10 е и Христо Христов, който е седми с 881,1 точки. Ангел Русев заема 41-ото място от 131 щангисти на първенството с 693,7 точки следван веднага от Давид Фишеров с 691,4. Диан Пампорджиев взима 636,5 и е 57-и, Дениз Данев с 621,1 е 63-и и Здравко Пеловски с 608,5 зае 67-ото място.

В отборното класиране при мъжете България е на второ място с 540 точки, с 27 по-малко от Армения и една пред Турция.

При жените отборно сме 17-и с три представителки, като събираме 13 точки. Украйна взема купата с 463, втора е Турция с 442 и трета - Армения с 424.

По системата "Роби" първа е белгийката Нина Стеркс с 819,1164 точки, следвана от румънката Михаела Валентина Цамбей с 806,2305 и украинката Камила Конотоп с 804,0064.

От нашите с най-добро класиране е Галя Шатова, която е 43-а от 148 щангистки с 506,4588 точки. Бояна Костадинова е 67-а с 463,6282, а Мария Магдалена Кирева - 119-а с 340,4949.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)