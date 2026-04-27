ЦСКА: Сменете незабавно съдиите на мача с "Лудогорец"! Иначе обслужвате интереси

ЦСКА изразява категоричното си възмущение и недоумение от назначението на съдийска бригада начело с Георги Давидов, както и с Волен Чинков в екипа, който ще отговаря за системата VAR, за предстоящия реванш от полуфиналите за Купата на България срещу "Лудогорец" на 29 април.

По-рано през сезона клубът ни вече изрази ясната си позиция по отношение на Георги Давидов - с настояване този рефер да не получава наряди за мачове на ЦСКА. Тогава желанието ни не бе удовлетворено - въпреки безспорните аргументи в тази посока, а именно: скандалното му съдийство в двубоя "Берое" – ЦСКА от 8 март 2025 г., когато ощети многократно и безцеремонно нашия отбор, включително с пресилено изгонване на наш футболист (Лумбард Делова) и показване на несъществуващ картон на друг играч (Тибо Вион), лишил го от участие в следващия ключов за ЦСКА двубой.

Назначението на Давидов за двубоя "Славия" – ЦСКА на 30 август 2025 г. не просто не бе коригирано, а реферът определено повлия на изхода на споменатия двубой – отново в ущърб на нашия тим, след като при резултат 2:2 и при подем в играта на нашия отбор, отстрани основен футболист (Джеймс Ето'о) с изключително спорен втори жълт картон за леко нарушение в средата на терена.

Всичко това, заедно с редица други скандални моменти от кариерата на Давидов, безспорно поставят под въпрос способността му да ръководи важни мачове с висок залог и огромен обществен интерес – какъвто е предстоящият полуфинал срещу "Лудогорец".

Основателни съмнения възникват и относно назначението на Волен Чинков за отговорник за системата VAR предвид трайната тенденция за налагане на млади и перспективни съдии на важни мачове от началото на настоящия сезон.

Не на последно място буди недоумение и поставянето на друг известен „герой" за отговорник на AVAR – Венцислав Митрев, замесен пряко в един от най-скандалните моменти от началото на настоящия сезон именно като част от екипа на системата за видеоповторения.

На фона на всичко това сме скандализирани от назначението на подобна реферска бригада за най-важния мач на клуба ни от началото на сезона.

Нека да сме пределно ясни: ЦСКА категорично настоява за смяна на съдийския състав за реванша срещу "Лудогорец" и назначението на некомпрометирани рефери от младата вълна, доказали нееднократно през настоящата кампания, че се справят отлично във възловите срещи. Считаме, че само така ще бъдат спазени принципите на феърплея и честната игра. ЦСКА не желае помощ, а коректно и обективно съдийство, което да отразява на 100 % събитията на игралния терен!

В противен случай ще бъдем принудени да приемем, че Съдийската комисия не прилага обективен критерий при назначенията, за да обслужи нечии интереси.