България е 4-а сила в европейската борба, Украйна №1

България завърши на четвърто място в класирането по медали след европейското първенство по борба в Тирана, след като снощи Ахмед Батаев спечели сребро в категория до 92 кг (свободен стил). Националният отбор се завръща с титла на Кирил Милов, сребърни отличия на Батаев и Новиков, както и бронзови на Стефан Григоров, Биляна Дуова и Ахмед Магамаев.

№1 в албанската столица стана е отборът на Украйна, който спечели 6 златни медала (всички при дамите).

Втори с една титла по-малко е отборът на Азербайджан.

Трети са турците (3 златни).