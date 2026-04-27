Звезди на спортната гимнастика идват за световната купа във Варна

Общо 112 състезатели (58 мъже и 54 жени) от 28 държави са заявили участие в 10-ото юбилейно издание на световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 7 до 10 май във Варна.

В Двореца на културата и спорта любителите на този спорт ще имат възможност да наблюдават едни от най-добрите гимнастици в света. Сред основните фаворити за отличията е представителят на Израел Артьом Долгопят - олимпийски шампион на земя от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024. Той е и световен шампион на земя от 2023 година, както и двукратен сребърен медалист от световни първенства (2017 и 2019).

В надпреварата ще се включи и един от най-успешните британски гимнастици - Макс Уитлок. Той е трикратен олимпийски шампион (на земя и кон с гривни от Рио 2016, както и на кон с гривни от Токио 2020) и има общо шест олимпийски медала. Уитлок е и многократен световен шампион, а повечето му отличия са на коронния уред кон с гривни.

От Армения ще участва Мамикон Хачатрян - млад състезател от силната арменска школа, който вече има отличия от Световни купи и европейски първенства при подрастващите.

При жените също ще има сериозно присъствие на утвърдени имена. Сред тях е британката Абигейл Мартин - бронзова медалистка на земя от световното първенство в Джакарта през 2025 година. Тя участва и на олимпийските игри в Париж 2024, където заема четвърто място в отборното класиране с тима на Великобритания, както и печели сребърен медал от европейското първенство през 2024 година.

В списъка със състезателки има и няколко участнички от олимпийски игри. Марта Пихан-Кулеша от Полша е двукратна олимпийка (Пекин 2008 и Лондон 2012) и дългогодишна фигура в световната гимнастика с множество медали от световни купи. Назлъ Савранбаш от Турция е участничка на олимпийските игри в Токио 2020, а шведката Дженифър Уилямс има участия на редица световни първенства и класиране сред финалистките в многобоя.