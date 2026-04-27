"Синя" еуфория! Феновете на "Левски" изкупиха билетите за евентуалния шампионски мач

Лидерът във футболния елит “Левски” приема ЦСКА 1948 в събота. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Еуфорията около подпечатването на титлата след 17-годишно прекъсване за "Левски", накара феновете на "сините" да изкупят билетите за мача с ЦСКА 1948 в събота. И то за едва няколко часа.

При успех играчите на Хулио Веласкес ще подпечатат триумфа си в родния елит.

Само 3 минути след пускането на пропуските за двубоя на "Герена" сектор "А" бе изкупен. Минути по-късно и в другата централна трибуна - "В", местата свършиха. Сектор "Б", където са най-върлите феновете на "сините" пък бе разпродадена по-малко от 3 мача след пускането на билетите в продажба.

Така на трибуните ще около 18 хил. души, които ще се надяват на победа над "червените" от Бистрица и край на дългото чакане за титла.

"Левски" е лидер в класирането с 11 точки аванс пред втория ЦСКА 1948. До края на сезона остават 5 мача. 

