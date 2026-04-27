ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 кандидати от България са подали заявления в про...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22742232 www.24chasa.bg

Български вратар отново в групата на молдовския си отбор след тежка травма

Иван Дюлгеров. Снимка Фейсбук/личен профил

Българският вратар Иван Дюлгеров, който е викан в националния, се завърна в групата на молдовския "Шериф" (Тираспол) за първи път от началото на октомври миналата година насам, след като се възстанови от тежка контузия на коляното.

26-годишният варненец беше на пейката снощи при поражението с 0:1 от "Петрокуб" от 7-ия кръг на шампионския плейоф. Победата остави "Петрокуб" на върха в класирането с 33 точки, а "Шериф" слезе на 3-о място с 27.

Дюлгеров, който у нас пазил за "Черно море" и ЦСКА, получи травмата на тренировка на 19 октомври.

Това наложи операция и последващия рехабилитационен процес, приключил в края на миналата седмица. В средата на март той започна леки тренировки, за да се стигне до пълноценни занимания от преди дни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)