Български вратар отново в групата на молдовския си отбор след тежка травма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският вратар Иван Дюлгеров, който е викан в националния, се завърна в групата на молдовския "Шериф" (Тираспол) за първи път от началото на октомври миналата година насам, след като се възстанови от тежка контузия на коляното.

26-годишният варненец беше на пейката снощи при поражението с 0:1 от "Петрокуб" от 7-ия кръг на шампионския плейоф. Победата остави "Петрокуб" на върха в класирането с 33 точки, а "Шериф" слезе на 3-о място с 27.

Дюлгеров, който у нас пазил за "Черно море" и ЦСКА, получи травмата на тренировка на 19 октомври.

Това наложи операция и последващия рехабилитационен процес, приключил в края на миналата седмица. В средата на март той започна леки тренировки, за да се стигне до пълноценни занимания от преди дни.