Бразилец от "Реал" аут за световното

Защитникът на "Реал" Едер Милитао ще се подложи на операция и ще пропусне световното първенство това лято, съобщават испански медии.

Бразилският национал е с усложнение на контузия в бедрото, която получи през декември 2025 г.

Състоянието на бранителя налага задължителна лекарска интервенция във Финландия по-късно през тази седмица. Възстановяването на Милитао ще продължи близо 6 месеца.

28-годишният централен бранител е изиграл 16 мача в Примера дивисион през настоящата кампания, в които е отбелязал 2 гола.