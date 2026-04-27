"Лудогорец" без двама основни играчи за решителния мач с ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централният защитник Едвин Куртулуш и крилото Кайо Видал отпадат заради травми от състава на "Лудогорец" за гостуването на ЦСКА от полуфиналите за купата на България. Двубоят е на 29 май (сряда) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Двамата няма да бъдат на разположение на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо за двубоя в София в сряда.

Видал е с травма от мача за първенство срещу "Левски" на 5 март и оттогава не е играл.

Куртулуш също не е готов за игра след мускулно разтежение, което получи при загубата от ЦСКА 1948 в Първа лига в събота, когато беше заменен принудително малко преди средата на първото полувреме.

ЦСКА спечели първия мач в Разград с 2:1.