"Левски" пълни и сектор "Г" на "Герена" за събота

Ръководството на "Левски" пусна в продажба допълнителни билети за мача срещу ЦСКА 1948, който при победа ще бъде шампионски за "сините". Двубоят от 32-ия кръг на Първа лига ще се играе на 2 май, събота, от 19,00 часа на "Георги Асрарухов".

Пропуските с цена от 7.16 евро са за блок 26 в сектор "Г" на "Герена".

"Левскари,

В продажба са билетите за Сектор Г на стадион „Георги Аспарухов", който отново ще посинее. Пропуските са достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов" и в мрежата на Eventim.

В деня на мача, 02.05, достъпът до сектора ще се осъществява от специално обособен вход в непосредствена близост до Вход 3 на Сектор А", написаха от клуба.

Билетите за останалите сектори бяха разграбени за часове днес от привържениците на "Левски".

"Сините" имат аванс от 11 точки на върха на класирането пред ЦСКА 1948.

Така при оставащи 4 кръга до края на сезона победа ще означава първа титла за "Левски" от 2009 г.