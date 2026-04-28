“Байерн” на тръни от съдията за 1/2-финала с ПСЖ

В “Байерн” (М) са леко притеснени от съдията преди първия 1/2-финален сблъсък от Шампионската лига с “Пари Сен Жермен”. Мач №1 между доминаторите от Германия и Франция е тази вечер от 22 ч.

За главен съдия на двубоя бе пратен Сандро Шерер от Швейцария. А в Германия веднага отбелязаха, че баварците нямат добри спомени от този рефер, поне що се отнася до мачове от директните елиминации в най-комерсиалния турнир. Не че се оплакват от съдийството му, а просто този арбитър не им е на кадем.

През миналата година именно Шерер ръководи първия мач с “Интер” от 1/4-финалите. В Мюнхен тогава баварците губят 1:2 и след 2:2 в реванша отпадат от турнира.

Иначе 37-годишният съдия е един от най-перспективните в Европа. Той вече е ръководил суперкупата на УЕФА между “Реал” (Мадрид) и “Аталанта” ( 2:0 ) през август 2024 г. и финала на Лигата на нациите през юни 2025 г., който Португалия спечели срещу Испания след дузпи в Мюнхен.

