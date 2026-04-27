Сделка за “Славия” минава през общината

Венци Стефанов е само представляващ от трима в "белия" клуб

Евентуална сделка за “Славия” минава и през Столичната община, която има огромен дял в акционерното дружество, което представлява “белите”. Венци Стефанов се закани да продаде отбора, след като за пореден път бе атакуван от фенове по време и след мача с “Ботев” (Враца) в неделя. Тогава той обяви, че знае кой стои зад атаките и платил по 20 евро на тези, които направиха ексцесиите. Ден по-късно пък вече тръгна да продава клуба.

Столичната община е голям собственик в “Славия” заради сделката по апорта на стадиона, парка около него, автогарата и автомивката по времето на “Софийски имоти”.

Мажоритарният дял е на кипърската офшорка “Електра Еротокриту”, която се свързва с бизнесмена Младен Михалев-Маджо.

Венци Стефанов реално е само представляващ дружеството заедно с Веселин Събев и собственика на застрахователното дружество “Асет Иншурънс” Димитър Радев. Като лице за контакти е посочен Веселин Събев.

Стефанов и Веселин Събев са в управителния съвет заедно с Кънчо Йорданов Ковачев. В надзорния са Николай Борисов, който е свързан с 11 фирми, като едната отново е застрахователното дружество, Георги Борисов Георгиев, който е в надзорния съвет на “Интернешънъл Асет Банк” и представител на “Софийски имоти” заради апорта.

Стефанов призова феновете, които го атакуват, да му закарат купувач, след като толкова искат да го махнат, и пред него ще му каже цената, която обаче ще е доста сериозна, защото “белите” реално са най-капитализираното дружество в българския футбол.

От няколко седмици се носи мълва, че голяма фирма, която се занимава със сделки с криптовалута, търси да купи български отбор, като първоначално се твърдеше, че в интереса са “Левски” и “Славия”. “Сините” вече си намериха собственик, сега остава “Славия”. Твърди се, че в скоро време може да има сделка и за акциите на “Черно море”, като там пък се намесва един от собствениците на “Лудогорец”.