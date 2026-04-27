Най-честият въпрос: Някой има ли билет за мача на "Левски"

Феновете на "сините" изкупиха целия стадион, включително сектор "Г" за

евентуалния шампионски мач. Дават двойно, че и тройно, за да са на трибуните,

когато титлата се подпечата окончателно

Търся билет за мача в събота. Някой продава ли?

Това е най-честото питане в социалната мрежа, а и не само, от феновете на “Левски”. “Сините” привърженици изкупиха “Герена” за евентуалния шампионски мач срещу ЦСКА 1948 в събота за отрицателно време. И на трибуните ще има близо 19 хил. Тоест стадионът на “Левски” ще е врящ котел и ще има истински празник, такъв, какъвто 17 години никой не е виждал.

Победа на 2 май ще е равна на титла след 17-годишно прекъсване. И е напълно нормално запалянковците на бъдещия шампион да са в истинска еуфория. Още преди да отворят касите на “Герена”, пред тях се извиха дълги опашки. Интернет порталите, където също бяха пуснати пропуските, няколко пъти прегряха. И докато се нормализират, хубавите места на стадиона свършиха.

За най-новата трибуна - “А”, пропуските свършиха за отрицателно време - 3 мин. За нея бяха пуснати и най-малко билети. Причината - голяма част от сектора е зает от абонаментни карти. Така за пореден път хората трябва да разберат, че подобна инвестиция е разумна и дава огромно предимство. Дори и за мачовете в Европа, където картодържателите имат право да купуват билет преди всички останали. У нас обаче се сещаме, че трябва да ходим на мач, само на важните или когато настане еуфория.

За другия централен сектор - “В”, пропуските свършиха още няколко минути по-късно. За последната останала трибуна - “Б”, където по принцип са най-върлите привърженици на “сините”, пропуските бяха изчерпани малко преди да удари 3-и час от пускането им.

След като стана ясно, че билети няма, се появиха искания ръководството на “сините” да пусне в продажба и сектор “Г”, където по принцип са настанени гостите. Тъй като ЦСКА 1948 не се слави с огромна фенска маса, това не трябва да е проблем, а да се изговори на по-високо ниво. Секторът за гости на “Герена” за последно бе отворен за левскари преди години в 1/2-финалния мач реванш за купата на България срещу “Лудогорец”. Тогава феновете на разградчани бяха наснавени под таблото.

От “сините” се разбраха с гостите и пуснаха сектора, предназначен за привържениците на ЦСКА. И там обаче пропуските свършиха бързо. И вече няма нито едно свободно място.

Логично няма как желаещите да са на трибуните и евентуално да изригнат след последния съдийски сигнал, ако “сините” спечелят срещу “червените” от Бистрица.

Други от тези, които сега пък търсят билет за мача с ЦСКА 1948, дават двойно, че и тройно на цената, само и само да са на стадиона и да отпразнуват подпечатването на титлата.