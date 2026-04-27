Изгонен треньор заради слаби резултати от ЦСКА, преподписа в Гърция

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Атромитос" поднови договора на Душан Керкез за още един сезон. Това обявиха от гръцкия клуб.

„Душан Керкез остава в Перистери и гради "Атромитос" за новия сезон! Договорът на нашия треньор, който изтичаше през юни 2026-а, е удължен с още една година!", пише на страницата на клуба в интернет.

Вчера воденият от Керкез тим победи с 2:1 "Астерас" (Триполис) като гост и напрактика си гарантира оставането в Суперлигата, след като събра 40 точки и води 15 пред същия съперник." Атромитос" оглавява и класирането в групата за оставане, като има 9 точки преднина от "Панетоликос" и "Кифисия".

Керкез беше начело на "Ботев" (Пловдив) в периода 2023-2025, като в този период спечели купата на България. Веднага след това той се премести в ЦСКА, но бе изгонен заради слаби резултати.

