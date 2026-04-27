"Байерн" връща на "Челси" нападател

Нападателят Никълъс Джаксън ще се завърне в "Челси", след като приключи наема си в "Байерн" (Мюнхен) през сезон 2025/26.

Германският клуб не възнамерява да активира опцията за откупуване на стойност 65 милиона евро за 24-годишния сенегалец. Поради това Джаксън и "Челси" ще оценят възможностите си преди трансферния прозорец.

Нападателят е с "Байерн" от септември 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2026 г. В 29 мача през сезон 2025/26 той отбеляза 10 гола и направи 4 асистенции.

Договорът на Джаксън с лондончани е до 30 юни 2033 г.