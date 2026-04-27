Станислав Генчев си тръгна от "Локо" (Сф), след ка...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Станислав Генчев си тръгна от "Локо" (Сф), след като не изпълни ултиматума за топ 8

Станислав Генчев Снимка: Startphoto.bg

"Локомотив" и Станислав Генчев се разделиха по взаимно съгласие.

Това обявиха самият треньор и столичният клуб след ремито 1:1 със "Септември" в "Надежда".

Генчев имаше ултиматум от собственика Веселин Стоянов да вкара в топ 8 на елита. Не успя и обяви, че заради това си тръгва, което е достойно за уважение. В България много негови колеги поемат отговорност само на думи.

"От днес Станислав Генчев вече не е треньор на "Локомотив" (София). След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни.

Ръководството на "Локомотив" пожелава здраве и успехи в бъдеще на Станислав Генчев и неговия щаб!" написаха "железничарите".

За Генчев това бе втори престой начело на "червено-черните".

Станислав Генчев

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

