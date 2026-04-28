Момче на Багата натупа американец в Лас Вегас за победа и в 4-ия мач на ММА ринга (Снимки)

Победа и в четвъртия си двубой записа Делиан Алишихи-Бореца, на когото мениджър и треньор е българската звезда в смесените бойни изкуства (ММА) Благой Иванов-Багата.

В мач от категория до 93 кг на галавечерта Tuff-N-Uff - Tuff-N-Uff в The Pearl at the Palms Casino Resort, Лас Вегас, Невада, нашият боец спечели срещу американеца Дилан Потър-Големия играч.

Алишихи стигна до победата чрез “задушаване” (събмишън), а преди това категорично показа, че е по-добрият в октагона.

Под ръководството на Багата, който не е приключил своята ММА кариера, а съвместява двете дейности, Алишихи стигна до предходните 3 успеха след 2 технически нокаута и едно съдийско решение.

Така 27-годишният българин продължава да е със 100-процентов актив.

Алишихи тренира при Багата в Лас Вегас.

Иванов, който тази година ще навърши 40, живее от доста време там със семейството си.

Той изтърпя наказание за нарушение на допинг правилата, но не е спирал да тренира и в близко време ще стане ясно дали му предстоят още битки, или ще реши да се съсредоточи върху новото си амплоа.

Багата стигна в кариерата си до най-авторитетната ММА верига UFC.