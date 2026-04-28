Стягат жълтите павета за “Джирото”

България ще бъде домакин на старта и на три етапа от колоездачната обиколка на Италия и това наложи ремонти на голяма от шосетата, по които трябва да минат участниците. Това се отнася и за София, където на 10 май е финалът на третия етап.

Специално изискване на италианците е да се подготвят легендарните жълти павета. Върху тази емблематична за столицата настилка пред сградата на Народното събрание се упражняваха доста хора от общината, но сега нещата са сериозни. Паветата трябва да бъдат импрегнирани, за да се намали до минимум хлъзгането, ако по време на финала вали. Подобно нещо се случи преди доста години, когато заради проливния дъжд жълтите павета станаха като лед и след навлизането от Орлов мост голяма част от колоездачите просто слязоха от велосипедите си и ги бутаха, за да преминат финалната линия.

Стартът на 109-ото издание на “Джирото” (La Grande Partenza) е на 8 май в Несебър, а етапът е до Бургас. После колоната ще кара до Велико Търново, а след извозване колоездачите ще потеглят от Пловдив към София.

За разочарование на феновете обиколката ще пропусне Жоао Алмейда. Португалецът, на когото от отбора на Обединените арабски емирства разчитаха в отсъствието на словенската суперзвезда Тадей Погачар, не е напълно възстановен от вирусно заболяване. В специално обръщение в социалните мрежи третият в “Джирото” от 2023 г. обясни, че ще се подготвя за другите важни състезания през сезона. Първият професионален клуб на Алмейда е “Униеуро Тревиджани - “Хемус 1896”, съвместен проект на Италия и Троян.

По българските пътища няма да кара и Микел Ланда. Испанският ветеран от Soudal-Quick Step още има проблеми заради фрактура в областта на таза, която получи в третия етап от обиколката на Баския на 8 април. Тогава при спускане той бе блъснат от автомобил с медицински екип.

