Херея стана шампион на "Херея Оупън"

Завършилото 19-то издание на международния турнир по таекуондо Херея Оупън събра над 1300 таекуондисти от 27 държави. Надпреварата се проведе в спортната зала в гр. Сливница и бе открита от председателя на БФТ Слави Бинев и кмета на града Васко Стоилков. Организатори са Таекуондо клуб Херея и Българска Федерация по Таекуондо - WT с подкрепата на община Сливница.

На 25 април (събота) се проведе ранкинг турнир Е3 за кадети и юноши, който носи точки за европейската ранглиста. На 26 април (неделя) бе състезанието във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олимпийски игри, световни и европейски първенства следяха стриктно за правилата по време на битките.

След доста интересни срещу и оспорвани двубой комплексен победител за всички възрастови групи стана ТК Херея с 36 златни, 30 сребърни и 40 бронзови медала. След тях се наредиха представители на Гърция с 14 златни, 15 сребърни и 10 бронзови отличия. Трети са таекуондисти от Молдова с 11 златни, 6 бронзови и 13 медала.