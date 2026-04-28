Терзиев: Надявам се след "Джирото" хиляди да дойдат и да видят прекрасната ни страна и София

Васил Терзиев Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Очакваме 184 състезателя от 23 отбора и хиляди туристи. Но важен е ефектът на местата, където се е провело "Джирото" преди това - защото се гледа от стотици милиони. Надявам се много хиляди с времето да дойдат и да видят нашата прекрасна страна и прекрасният ни град.

Това разказа столичният кмет Васил Терзиев пред Нова тв по повод предстоящото провеждане в България от 8 до 10 май на етапи от колоездачната обиколка "Джиро д'Италия".

Мечта на двама души - един общински съветник и човек от администрацията ми, които дойдоха при мен с тази идея. С една мечта, много работа на министри, това ще е едва 16-ото издание извън Италия, каза Терзиев. Той разказа, че това е едно от най-големите състезания на света, съизмеримо с "Формула 1".

От 12 до 9 часа бул. "Цариградско шосе ще бъде затворен - за първи път не за протести, а за състезание, разказа столичният кмет. По цялото протежение на булеварда ще има възможност да се гледа, ще има паралелни събития. Финалът ще е пред стария парламент. Тъй като паветата са хлъзгави, трябва да бъдат обработени със специална настилка, за да няма фалове точно преди финала.

Четете още

Още от Други спортове

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)