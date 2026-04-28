Терзиев: Надявам се след "Джирото" хиляди да дойдат и да видят прекрасната ни страна и София

Очакваме 184 състезателя от 23 отбора и хиляди туристи. Но важен е ефектът на местата, където се е провело "Джирото" преди това - защото се гледа от стотици милиони. Надявам се много хиляди с времето да дойдат и да видят нашата прекрасна страна и прекрасният ни град.

Това разказа столичният кмет Васил Терзиев пред Нова тв по повод предстоящото провеждане в България от 8 до 10 май на етапи от колоездачната обиколка "Джиро д'Италия".

Мечта на двама души - един общински съветник и човек от администрацията ми, които дойдоха при мен с тази идея. С една мечта, много работа на министри, това ще е едва 16-ото издание извън Италия, каза Терзиев. Той разказа, че това е едно от най-големите състезания на света, съизмеримо с "Формула 1".

От 12 до 9 часа бул. "Цариградско шосе ще бъде затворен - за първи път не за протести, а за състезание, разказа столичният кмет. По цялото протежение на булеварда ще има възможност да се гледа, ще има паралелни събития. Финалът ще е пред стария парламент. Тъй като паветата са хлъзгави, трябва да бъдат обработени със специална настилка, за да няма фалове точно преди финала.