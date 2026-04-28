"Фенербахче" уволни треньора Тедеско

"Фенербахче" уволни старши треньора Доменико Тедеско, съобщи турският клуб след загубата с 0:3 от "Галатасарай" през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в Суперлигата.

Тедеско беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Моуриньо, който напусна през август, след като "Фенербахче" отпадна от Шампионската лига в плейофите от "Бенфика". Моуриньо стана треньор на "Бенфика" седмици по-късно. Преди да дойде в Истанбул Тедеско бе селекционер на Белгия.

"Фенербахче" загуби само два мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на седем точки зад "Галатасарай" с оставащи три мача.

Отборът на Тедеско спечели Суперкупата на Турция през януари, побеждавайки "Галатасарай", но отпадна от Лига Европа в плейофите от "Нотингам Форест".

"Фенербахче", който не е печелил титлата от 2014 г., също се раздели със спортния директор Девин Йозек и футболния координатор Берке Челеби. Помощник-треньорът Зеки Мурат Голе ще води отбора до края на сезона.