Бруно Фернандеш изравни рекорд на Кристиано Роналдо по голови атаки в "Манчестър Юнайтед"

Полузащитникът на "Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш подаде за един от головете в мача от 34-ия кръг във Висшата лига срещу "Брентфорд" (2:1), като по този начин настигна сънародника си Кристиано Роналдо за най-много асистенции в историята на клуба в английското първенство.

Според статистическия портал Opta Sport, Фернандеш има 140 (70 гола, 70 асистенции) за "Манчестър Юнайтед". Кристиано Роналдо има подобен брой участия в головите атаки на "червените дяволи". Роналдо е отбелязал 103 гола и е дал 37 асистенции.

В 33 мача този сезон Бруно има осем гола и 20 асистенции във всички състезания, а 19 голови паса във Висшата лига. Само бившият играч на "Арсенал" Тиери Анри и на "Манчестър Сити" Кевин Де Бройне имат по 20.