Променят правилото за натрупани жълти картони на световното

Планира се всички жълти картони да бъдат анулирани след груповата фаза на световното първенство и след четвъртфиналите, за да се намали вероятността играчите да пропуснат решшителните мачове за титлата, съобщава сайтът The Athletic.

Очаква се новите правила относно дисквалификациите за натрупани предупреждения на турнира в САЩ, Канада и Мексико да бъдат обсъдени и одобрени на заседание на съвета на ФИФА във Ванкувър.

Досега картоните се чистеха само веднъж - след четвъртфиналите.

ФИФА иска да избегне ситуации като тази с Михаел Балак през 2002 г., който пропусна финала заради натрупани картони.