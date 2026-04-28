Симеон Караколев: Агнешкото за Гергьовден ще струв...

Променят правилото за натрупани жълти картони на световното

Световната купа и новата топка Снимка: X на ФИФА

Планира се всички жълти картони да бъдат анулирани след груповата фаза на световното първенство и след четвъртфиналите, за да се намали вероятността играчите да пропуснат решшителните мачове за титлата, съобщава сайтът The Athletic.

Очаква се новите правила относно дисквалификациите за натрупани предупреждения на турнира в САЩ, Канада и Мексико да бъдат обсъдени и одобрени на заседание на съвета на ФИФА във Ванкувър.

Досега картоните се чистеха само веднъж - след четвъртфиналите. 

ФИФА иска да избегне ситуации като тази с Михаел Балак през 2002 г., който пропусна финала заради натрупани картони.

