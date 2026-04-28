Президентът на БФЛА подкрепи министър Илиев за инвестициите в спортна инфраструктура

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов СНИМКА: БЛФА

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов изрази своята пълна подкрепа към позицията на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев относно необходимостта от последователни инвестиции в модерна спортна инфраструктура, съобщиха от федерацията. 

"Леката атлетика – „царицата на спортовете" – от години има нужда от свой дом. Необходима е съвременна база в София, включваща и зала, която българските атлети да използват целогодишно за подготовка. Градове с дълбоки традиции в атлетиката като Пловдив, Варна и Бургас също имат нужда от създаването на подходящи условия за развитие на българските
таланти. Тези усилия ще допринесат за постигането на устойчиви резултати на международно ниво, коментира Георги Павлов.

Вярвам, че чрез добро сътрудничество и
диалог могат да бъдат реализирани ефективни решения в полза на
българския спорт. Надявам се на приемственост в работата на новото редовно правителство, включително чрез присъствието на утвърдени спортни личности в парламента. Българската федерация по лека атлетика е готова да допринася активно със своята експертиза в този процес".

