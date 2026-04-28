Новият Азар ухажван от грандове от Висшата лига и "Барса"

"Барселона" и грандовете от Висшата лига "Арсенал", "Челси", "Ливърпул" и "Манчестър Юнайтед" са сред многото топ клубове, които следят отблизо прогреса на халфа на "Аякс" Мика Годтс, наричан от мозина новия Еден Азар. 20-годишният белгиец направи изключителен сезон и се превърна в един от най-желаните млади таланти в Европа.

Мика има 16 гола и 11 асистенции в 29 мача от Ередивизи. Той е считан за един от най-добрите играчи на "Аякс" и често е сравняван с Еден Азар заради стила си на игра. Тимът от Амстердам е в силна позиция, след като през ноември 2024 г. удължи договора на Годтс до 2029 г. Цената му е окоол 20 млн. евро, но най-вероятно ще набъбне.