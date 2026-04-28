Смениха съдията на ЦСКА - "Лудогорец"!

Съдийската комисия към БФС смени реферите за реванша между ЦСКА и "Лудогорец" за купата на България. Главен съдия на мача на стадион "Васил Левски" в сряда ще е Геро Писков.

Първоначално за рефер на напечения маче бе обявен Георги Давидов с ВАР съдии Волен Чинков и Венцислав Митрев. От ЦСКА пуснаха остра позиция и настояха съдиите да бъдат сменени. Реакция имаше и от феновете на "червените".

От БФС не дават обяснение каква е причината за смяната на Давидов.

За двубоя са сменени и страничните рефери. На ВАР ще застане Васил Минев - главният съдия от вечното дерби ЦСКА - "Левски" през изминалия уикенд.

Геро Писков е на 31 години, от Благоевград