ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симеон Караколев: Агнешкото за Гергьовден ще струв...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22746894 www.24chasa.bg

Смениха съдията на ЦСКА - "Лудогорец"!

Агитката на ЦСКА също настоя за смяна на съдията за реванша с "Лудогорец". СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Съдийската комисия към БФС смени реферите за реванша между ЦСКА и "Лудогорец" за купата на България. Главен съдия на мача на стадион "Васил Левски" в сряда ще е Геро Писков.

Първоначално за рефер на напечения маче бе обявен Георги Давидов с ВАР съдии Волен Чинков и Венцислав Митрев. От ЦСКА пуснаха остра позиция и настояха съдиите да бъдат сменени. Реакция имаше и от феновете на "червените".

От БФС не дават обяснение каква е причината за смяната на Давидов.

За двубоя са сменени и страничните рефери. На ВАР ще застане Васил Минев - главният съдия от вечното дерби ЦСКА - "Левски" през изминалия уикенд.

Геро Писков е на 31 години, от Благоевград

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

