Кременлиев, Камбуров и Божинов ще ритат в благотворителния мач на Стилиян в Бургас

Три големи имена от близкото минало на българския футбол се присъединяват към благотворителния "Мач на Надеждата", организиран от бившия полузащитник на националния отбор Стилиян Петров.

"Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на България се присъединят добре познати лица", пише Петров до медиите.

Първият е двукратният шампион с Левски и десен бек с 27 мача за България Емил Кременлиев, който завърши кариерата си през 2007. Той бе титуляр в националния отбор в груповата фаза на САЩ '94, но получи червен картон срещу Мексико и не игра срещу Германия и Италия.

"Един от най-сърцатите и надеждни десни бранители в историята на българския футбол - играч, превърнал се в символ на борбеността и част от "златното поколение", което пренаписа историята с четвъртото място на Световното през 1994 година. Възпитаник на школата на Славия, Емил Кременлиев бързо израства до ключова фигура в националния отбор, демонстрирайки изключителна дисциплина и висок професионализъм на терена", казва Петров.

"Неговата клубна кариера е впечатляваща и премина през двата софийски гранда - Левски, където печели две шампионски титли и Купата на страната, и ЦСКА. При "червените" бранителят заслужено носи капитанската лента и вдига Купата на България. Кременлиев оставя своята следа и по европейските терени с екипа на гръцкия гранд Олимпиакос, както и с германския Унион Берлин, с който достига до исторически финал за Купата на Германия. На международната сцена Кременлиев е неизменна част от състава на България по време на незабравимото американско лято през 1994 г., записвайки пет мача по пътя към четвъртото място в света. Участва и на Евро 1996", продължава той.

Вторият е Мартин Камбуров, който през 2021 наниза 254-ия си гол в българското първенство и измести легендата на ЦСКА Петър Жеков на върха при реализаторите. Бившият нападател е отбелязал 130 от тези попадения с екипа на Локомотив (Пловдив), с който стана шампион през 2004.

"Мартин Камбуров остава в историята като абсолютния символ на реализаторския нюх и професионалното дълголетие в българския футбол. Роден в Свиленград, той извървява впечатляващ път, за да се превърне в най-големия голмайстор на родното първенство за всички времена. Неговото име е неразривно свързано с Локомотив (Пловдив), където Камбуров придоби статут на легенда. Той бе основният двигател при спечелването на историческата първа шампионска титла на "черно-белите" през 2004 г. и носител на Суперкупата на България", продължава съобщението.

"В хода на своята кариера нападателят успя да завоюва приза за голмайстор на "А" група рекордните шест пъти, демонстрирайки уникален арсенал от умения - от хищнически инстинкт в наказателното поле до перфектно изпълнение на преки свободни удари. Върховият момент в неговото футболно наследство настъпи през 2021 г., когато той официално детронира легендарния Петър Жеков, подобрявайки неговия 46-годишен рекорд. Камбуров приключи кариерата си с феноменалните 256 гола в елита, записани в над 450 срещи за отбори като Локомотив (Пловдив), Берое, ЦСКА и ЦСКА 1948. На международната сцена той записа 16 мача за националния отбор на България", казва още Петров.

Третият е Валери Божинов, който през 2002 се превърна най-младия чужденец с дебют в италианската Серия "А" с екипа на Лече.

"Валери Божинов остава в историята на българския футбол като един от най-ярките и надарени таланти. Роден в Горна Оряховица, той напуска страната едва на 12-годишна възраст, за да започне своя път в Малта, а по-късно в Италия, където се превръща в световна сензация. Божинов се превръща в най-младия чужденец, дебютирал в италианската Серия А - едва на 15 години и 11 месеца с екипа на Лече", продължава Петров.

"Неговият футболен път е изпълнен с престижни трансфери. След фурора в Лече той облича екипите на италианските Фиорентина и Ювентус (в Серия Б), а по-късно става част от амбициозния проект на Манчестър Сити в английската Висша лига. Въпреки тежките контузии, които белязват престоя му на Острова, Валери демонстрира непримирим дух и се завръща в Италия с екипа на Парма, преди да продължи своята кариера в редица държави, включително Португалия (Спортинг Лисабон), Китай, Сърбия (където става шампион с Партизан) и България. В родното първенство Божинов остави своята следа с екипите на Левски и Ботев (Враца), където винаги бе център на внимание заради своята харизма и опит. За националния отбор на България нападателят записа 43 мача и отбеляза 6 гола, като бе част от състава на "лъвовете" по време на Евро 2004 - последното голямо първенство за страната ни", завършва съобщението.

Емил Кременлиев, Мартин Камбуров и Валери Божинов се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров - Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.