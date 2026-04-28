След проваления сезон и изпълнителният директор на "Локо" (Сф) си тръгна

След проваления сезон и изпълнителният директор на "Локо" (Сф) Иво Котев официално напусна клуба.

Двете страни се разделиха по взаимно съгласие след 7 години съвместна работа.

"Ръководството на Локомотив пожелава на Иво Котев много здраве, щастие и успехи в бъдеще!", са казва в изявлението на клуба.

Котев последва старши треньора Станислав Генчев, който също си тръгна от "Надежда" след мача със "Септември" снощи (1:1).

Той не изпълни ултиматума на собственика Веселин Стоянов да вкара отбора в топ 8 на редовния сезон.

В ролята си на изпълнителен директор Котев също има вина за това и явно в "Локо) промените ще са кардинални.