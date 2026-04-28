ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Арестуваха съдия за световното по подозрение за сексуално посегателство към непълнолетен

СНИМКА: УЕФА

Съдия на УЕФА е арестуван от британската полиция по подозрение в сексуално посегателство над непълнолетен, съобщава вестник "Сън", цитиран от БТА.

Според информацията инцидентът е станал в хотел, където реферът е водил разговор с тийнейджъра на обществено място, след което го е докоснал и се е опитал да го покани в стаята си.

Съобщава се, че тийнейджърът или негов познат е съобщил за инцидента в полицията. След това съдията е напуснал хотела, ръководил е мач от европейските турнири и е бил задържан при завръщането си в присъствието на представители на УЕФА. След разпит е бил освободен под гаранция.

Съобщава се, че съдията е бил в списъка с назначени съдии за световното първенство през 2026 г. ФИФА заяви, че той няма да бъде назначен на мачове под нейна егида по време на разследването.

УЕФА отбеляза, че следи ситуацията с безпокойство и реши да отстрани съдията от съдийство на мачове.

СНИМКА: УЕФА

