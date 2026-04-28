Елитни баскет школи пристигат в София за турнира "Ваня Войнова" през уикенда

Отборите на Партизан, Арис, Бела вода и Славия в спор за трофея в зала "Триадица"

Представители на елитни школи от европейския баскетбол пристигат у нас за турнира „Ваня Войнова" в столичната зала „Триадица" този уикенд. „София – европейска столица на спорта" и БК Славия организират деветото издание на надпреварата в памет на легендарната българска спортистка.

Турнирът тази пролет е за девойки до 14-годишна възраст, отборите се срещат по системата всеки срещу всеки, като първите два тима играят финал, останалите ще спорят за третото място. Освен домакините от БК Славия тази година ще участват отборите на Партизан (Белград), Арис (Солун) и Бела вода (Северна Македония).

„Състезанието е отлична възможност за младите български баскетболистки да премерят сили с отбори от водещи нации в световния баскетбол. Призоваваме столичани и гостите на града да подкрепят през уикенда бъдещите ни таланти и да се насладят на качествени мачове. Турнирът в зала „Триадица" вече се утвърди в традиционна и важна проверка на възможностите на младите българки в директни двубои с техните съпернички от водещи школи и страни с традиции в този спорт," заяви на пресконференция днес президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

Председателят на БК Славия Михаил Йотов информира за отличните условия, които се предоставят на гостуващите отбори и изтъкна класата на пристигащите състави: „В тима на Партизан има три състезателки от националния отбор на Сърбия, отборът на Арис е сред водещите в Солун, с добра визитка пристигат и гостенките от Северна Македония," каза още Йотов.

Треньорките в БК Славия Таня Гатева и Силвия Пеева подчертаха ползата от подобни проверки при младите баскетболистки и разказаха колко мотивиращо и стимулиращо е родните таланти в тази възраст да участват в турнир в памет на една легендарна баскетболистка, превърнала се в икона за българския спорт.

„София – Европейска столица на спорта отново подпомага турнира като отлична възможност за изява на младите ни надежди в женския баскетбол и същевременно като начин да се отдаде заслужена почит на една изтъкната българска състезателка. Убедени сме, че подобни инициативи и събития спомагат да продължи позитивната енергия и положителното раздвижване, което виждаме напоследък в женското направление на българския баскетбол," заяви на пресконференцията Дамян Диков, изпълнителен директор на „София – европейска столица на спорта".

Ето и програмата на IХ турнир „Ваня Войнова":

1 МАЙ, ПЕТЪК

16.00 Арис - Партизан

18.00 Славия – Бела вода

2 МАЙ, СЪБОТА

9.00 Бела вода - Арис

11.00 Славия - Партизан

16.00 Бела вода - Партизан

18.00 Славия - Арис

3 МАЙ, НЕДЕЛЯ

9.00 Малък финал - среща за 3 място

11.00 Финал

13.00 Закриване и награждаване

Ваня Войнова (7 декември 1934 – 9 март 1993) е легендарна баскетболистка, носителка с отбора на Славия на Купата на европейските шампиони през 1959 и 1963 г. Участва на три световни първенства, като през 1959 г. в Москва българският отбор печели сребърните медали, а Войнова е обявена за най-добър център. Има и бронз от Перу през 1964 г. Определена е за баскетболистка №1 на Европа през 1958 г. когато българките печелят златен медал на Европейското първенство в Лодз (Полша). Тя е и сребърна медалистка от Европейския шампионат през 1962 г. в Мюлуз. Носителка е на 12 последователни републикански титли (1953-1965 г.), първият Спортист № 1 на България през 1958 г. в анкетата на в. „Народен спорт". През 2001 г. Войнова е приета посмъртно за почетен член на „Залата на славата" в Ноксвил, Тенеси, САЩ.