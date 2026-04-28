Син на Зидан със счупена челюст преди световното

Люка Зидан Снимка: Lap.bg

Вратарят на "Гранада" и националния отбор по футбол на Алжир Люка Зидан (един от четиримата синове на легендата Зинедин Зидан) получи сътресение на мозъка и фрактура на челюстта при победата с 4:2 над "Алмерия" в 37-ия кръг на испанската втора дивизия. Той беше заменен принудително.

„Медицинските прегледи след сътресението, което Зидан получи в мача срещу Алмерия, разкриха, че вратарят също е получил фрактура на челюстта", заявиха от "Гранада".

Точният срок за възстановяване на 27-годишния играч не е обявен.

Зидан-младши преди това смени гражданството от френско на алжирско и започна да играе за националния отбор на африканската страна. В груповата фаза на световното първенство през 2026 г. съперници ще са му Аржентина, Австрия и Йордания.

