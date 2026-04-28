Вече няма билети за "Левски" - ЦСКА 1948

"Левски" разпродаде всички билети за двубоя срещу ЦСКА 1948 в събота от 19,00 часа.

При победа на "Герена" "сините" ще станат шампиони за първи път от 2009-а.

"Левски" пусна билетите в продажба в 10 часа сутринта в понеделник и те бяха разпродадени в рамките на минути. След това "сините" отвориха и Блок 26 в сектор "Г", но и тези пропуски приключиха светкавично. Така на "Георги Аспарухов" се очакват над 18 хиляди души.

"Левски" има 11 точки аванс пред втория ЦСКА 1948, а след този двубой ще остават 4 кръга до края на сезона.

При спечелване на титлата в събота левскарите ще получат трофея на "Герена" преди мача срещу "Лудогорец" на 9 май от 18,45 ч.