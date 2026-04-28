55 контузени в "Реал" от началото на сезона

СНИМКА: РОЙТЕРС

55 контузии са получили играчите на "Реал" (М) през този сезон. Това изчислява вестник "Марка".

През миналия броят им е 63.

За сравнение, "Атлетико" (Мадрид) е имал общо 65 контузии през тези два сезона, докато "Барселона" има 82.

"Реал" е получил най-много контузии през ноември - 11. През октомври, декември, януари и февруари мадридчани са получили по седем травми. Само Винисиус, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия и Браим Диас не са се контузвали през настоящата кампания.

Тринадесет играчи на мадридчани са пропуснали повече от 50 дни поради различни контузии, а осем футболисти са отсъствали повече от 100 дни.

На 4 януари тази година "Реал" е назначил Нико Михич на поста ръководител на медицинския екип на клуба, за да се справи със ситуацията с множеството контузии.

