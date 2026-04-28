Карик остава начело на "Юнайтед"

Майкъл Карик ще бъде мениджър на английския футболен клуб "Манчестър Юнайтед" и през следващия сезон. Това прогнозира анализаторът на Sky Sports Джейми Карагър. Той заяви, че резултатите на временния треньор са изключителни и няма кой да извлече повече от играчите от него.

"Юнайтед" почти си гарантира завръщане в Шампионската лига, въпреки че по времето на бившия мениджър Рубен Аморим нямаше изгледи за това. С Карик обаче "червените дяволи" постигнаха девет победи в 13 мача и Карагър очаква той да задържи работата си.

"Изобщо не се съмнявам, че той ще бъде мениджър на "Юнайтед" през следващия сезон. Не можем да кажем, че не си го е заслужил", каза Карагър, цитиран от Sky Sports.

"Резултатите му са изключителни. Те приличат на такива на отбор, който ще спечели титлата или поне се бори за нея. Разбирам, че в момента няма напрежение върху тях, защото не играят международни мачове, но също така не виждам кой би дошъл и би свършил по-добра работа от него, ако гледаме резултатите. Рубен Аморим бе критикуван най-вече за това, че така и не се адаптира. Карик го направи", добави той.