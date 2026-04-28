Перес си иска Моуриньо в "Реал"

Португалецът Жозе Моуриньо е първият избор на нов треньор на "Реал" на президента на клуба Флорентино Перес. Това съобщи британският журналист Дейвид Орнстийн.

Евентуалното назначение на 63-годишния специалист е възможно да срещне вътрешна съпротива в клуба от Мадирд, но според Орнстийн решаваща дума ще бъде на Перес, който е готов да даде втори шанс на Специалния.

Моуриньо бе треньор на "Реал" в периода 2010-2013 година и положи основите на едни от най-големите успехи за "белия клуб", който спечели шест пъти Шампионската лига между 2014 и 2024 година.

В момента Моуриньо е начело на португалския "Бенфика" - друг клуб, който ръководи за втори път в кариерата си. Според медиите той има клауза в договора в размер на 3 милиона евро, която не би трябвало да е проблем за "Реал", за да го привлече.

В кариерата си португалецът, който е печелил два пъти Шампионската лига с "Порто" и с "Интер", е водил още отборите на "Униао" (Лейрия), "Челси", "Манчестър Юнайтед", "Тотнъм", "Рома" и "Фенербахче".