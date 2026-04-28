Димитър Кузманов спечели първия си мач в Шимкент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кузманов стартира с победа участието си на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър" в Шимкент, Казахстан.

В среща от първия кръг нашият тенисист отстрани с 2:6, 6:3, 6:1 американеца Дали Бланч.

Кузманов, който е поставен под номер 4 в схемата, загуби пет поредни гейма в края на първия сет, но още с началото на втория сет показа по-добра игра. В него той проби на три пъти подаването на Бланч и успя да изравни резултата.

В решителния трети сет предимството на пловдивчанина бе най-видно и след шест поредни гейма на сметката си той спечели срещата.

Във втория кръг Кузманов ще срещне победителя от двойката между Бувайсар Гадамаури от Белгия и Виктор Дурасович от Норвегия.