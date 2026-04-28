Капитанът на “Атлетико” пред "Арсенал": Нервни сме, все едно сме на първа среща с момиче

Разбира се, че сме нервни преди мача с “Арсенал”. Чувствам се така, сякаш съм за първи път на среща с момиче.

Така шеговито отговори капитанът на “Атлетико” (М) Коке на въпрос дали той чувства някакво напрежение преди 1/2-финалния първи мач с лондончани от Шампионската лига. Срещата е утре вечер в испанската столица.

“Двубоят ще се реши от малките детайли. Вярвам, че показахме на какво сме способни през този сезон”, добави още капитанът на “Атлетико”.

Всъщност сблъсъкът между мадридчани и “Арсенал” ще е втори за този сезон. В същинската фаза на Шампионската лига двата тима играха отново един срещу друг. А резултатът бе повече от категоричен за представителя на Висшата лига - 4:0. Сега обаче това едва ли ще се повтори. “Арсенал” е в доста деликатна ситуация. Отборът като нищо може да изпусне лидерството в шампионата, а това слага още повече напрежение преди мачовете с “Атлетико”.

“Нашата цел е ясна, да стигнем до финала”, каза нападателят на мадридчани Александър Сьорлот.

