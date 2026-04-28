Сираков оставя печеливш “Левски" на Бостанджиев

"Сините" вдигнали с 2,5 млн. лева заплатите в клуба

Наско Сираков оставя печеливш “Левски” новия собственик Атанас Бостанджиев. За трета поредна година клубът от “Герена” е на плюс, става ясно от финансовия отчет на “сините” за 2025 г.

За изминалата година общият приход на бъдещия шампион е в размер на 30,99 млн. лв. и положителен финансов резултат от 1,84 млн. Така се запазва тенденцията клубът да генерира печалба, както бе и през 2023 и 2024 г.

Новият собственик на “Левски” Атанас Бостанджиев пък ще наследи и дълг. Той е в размер на точно 22,269 млн. лв., което включва 21,122 млн. лв. текущи пасиви и 1,147 млн. нетекущи.

От финансовия отчет на “сините” става ясно, че в клуба влизат значително повече пари от билети - 4,299 млн. лв. за 2025 г., срещу 1,5 млн. за 2024. От тв медийна права в каста на “Левски” за миналата година влизат 771 хил. За сравнение, 12 месеца по-рано сумата е 497 хил. От спонсорство и реклама в клуба влизат малко над 9 млн. лв., което е с близо 1,5 млн. повече от предишната година. Приходите от европейските мачове на “сините” са над 3 млн. лева. Интересно е, че парите от абонаментни карти са по-малко за 2025 г. спрямо 2024 г.

От отчета на столичани става и ясно, че клубът е увеличил доста заплатите. На годишна база през 2024 г. “Левски” плащат за възнаграждения на играчи, щаб и персонал малко над 10 млн. евро. За миналата година сумата за това перо е 12,5 млн.

Разходите за лагери на първия отбор за 2025 г. са 1,5 млн. Година по-рано те са 892 хил. Същото е положението и при комисионите. За отчетния период те са 372 хил. спрямо 134 хил. за 2024 г.

От “Левски” правят и интересно сравнение по отношение на приходите от трансфери, които рязко са спаднали - 22,02 млн. лв. през 2024 г. срещу 2,36 млн. през 2025 г.

Разходите за трансфери на “сините” пък падат драстично. За 2024 г. те са в размер на 4,67 млн. лв. А за миналата - едва 523 хил.

