Почина Васко Боев - бивш футболист и треньор от школата на "Спартак" (Варна)

На 37 години е починал Васко Боев - бивш играч, а после и треньор в школата на "Спартак" (Варна), стана ясно от публикация на клуба във фейсбук.

Освен при "соколите" той е играл във "Волов" (Шумен), "Атлетик" (Провадия), "Калиакра", "Добруджа" и "Устрем" (Дончево).

В съобщението на "Спартак" се казва:

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна Васко Боев.

Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.

Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата.

Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия.

Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му.

В този тежък момент заявяваме, че оставаме на пълно разположение на неговите близки и сме готови да съдействаме с каквото е необходимо.

Почивай в мир, Васко!

Завинаги един от нас!"