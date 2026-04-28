Асфалтираха централната алея пред новия стадион на ЦСКА

Завършването на строежа на стадион "Българска армия" напредва с бързи темпове. Последните кадри, заснети с дрон, показват, че асфалтирането на пешеходните алеи покрай съоръжението продължава с пълна сила, като вече е положена настилката по централната такава пред сектор "А".

Озеленяването на пространството около стадиона също върви по график, като при сектор "Б" са създадени дупки в почвата за засаждането на дървета. Ръководството на ЦСКА спази своето обещание, че ще има много изкоренени дървета и съсипана растителност.