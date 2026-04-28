БФС глоби "Левски" с повече от ЦСКА след вечното дерби

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби "Левски" с повече пари от ЦСКА. В събота "сините" спечелиха 3:1 над вечния враг и капарираха титлата, с която ще сложи край на 17-годишното прекъсване.

След дербито "сините" трябва да платят 1687 евро, докато "червените" са глобени с 1175 евро.

153,39 евро за нерегламентирано използване на факли, 1022,58 евро за обидни и нецензурни скандирания и 511,29 евро за закъснение за началото на второто полувреме са санкциите на "Левски".

153,39 евро за използване на факли, 255,64 евро за хвърлен предмет и 766,94 евро за обидни и нецензурни скандирания са глобите на ЦСКА.