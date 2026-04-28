Григор Димитров 33-и в квалификациите за “Ролан Гарос”

Григор Димитров е в квалификациите за “Ролан Гарос”.

Заради ранните загуби на “Мастърс 1000” в Монте Карло и Мадрид най-добрият български тенисист не може да влезе директно в основната схема на втория за сезона турнир от “Големият шлем”. За откритото на Франция в Париж без квалификации са приети 119 играчи.

В публикувания от организаторите списък Димитров е 33-и поред, класиране №137 (взема се това от 27 април, но тази седмица няма официална ранглиста, тъй като тече турнирът в испанската столица).

Ако наистина реши да участва, бившият №3 в света Григор трябва да спечели 3 мача, за да влезе в основната схема. Той игра квалификации в "Големият шлем" за последен път на Australian Open 2011.

“Квалификациите за “Ролан Гарос” са смес от опит и безгранична амбиция. Може би ще видим лица, на които сме се възхищавали толкова много години като в случая с Григор Димитров. Той и останалите обаче трябва много да внимават заради гладните млади таланти, които ги дебнат”, пишат организаторите на “Ролан Гарос”.

Нашият тенисист не е пропускал откритото на Франция от дебюта си през 2011 г., когато на старта загуби от представителя на домакините Жереми Шарди. Но и никога не е преминавал четвъртфиналите.

Тази седмица Димитров участва с покана на “Чалънджър” в Екс-ан- Прованс (Фр) и в първия кръг очаква преминалия квалификациите Пол Мартин Тифон (Исп), 312-и в света. При победа ще срещне поставения под №1 Алекс Микелсен (САЩ).

В квалификациите при жените на “Ролан Гарос” Виктория Томова е под №55 в списъка (като 156-а в ранглистата). Елизара Янева за момента е 11-а под чертата и е сред чакащите.

