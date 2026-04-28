Чистка в “Локо” (Сф) след проваления сезон

936
Голяма чистка ще има в “Локо” (Сф), след като тимът от “Надежда” не успя да изпълни целта от собственика Веселин Стоянов - класирането сред най-добрите 8 в България.

Първи с поста си се раздели треньорът на столичани Станислав Генчев. Бившият треньор на “Левски” и “Лудогорец” напусна след поредния слаб резултат - 1:1 със “Септември”, в първи мач от групата, определяща изпадащите в елита ни.

“След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни”, обясниха от “Локо” (Сф) за раздялата с Генчев.

На мястото на бившия футболист до края на сезона ще застане Александър Георгиев. В момента той е главен мениджър на ДЮШ в “Надежда”. Дълги години Георгиев бе част от щабовете на Ясен Петров - в елита на Китай, а впоследствие и в мъжкия национален отбор на България.

Часове по-късно “железничарите” обявиха раздялата и с изпълнителния директор в клуба Иво Котев. Той бе в “Надежда” 7 г., но си тръгва след разговор със собственика.

Очаква се след края на сезона собственикът да направи и сериозна чистка сред играчите. Бизнесменът не е доволен видимо от резултатите и вярва, че парите, които инвестира, трябва да стигнат за по-предно класиране. Затова тези, които не отговарят на стандартите, ще си тръгнат. Очаква се в края на май да бъде обявен и треньор на “Локо” (Сф) за следващия сезон. Вариантите са няколко, но босът на клуба още умува кого да избере. През паузата столичният тим ще се подсили и с поне десетима нови играчи, с които да се вдигне нивото за задаващия се шампионат.

