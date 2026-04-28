Опитаха да разбият носа на Александър Везенков, той №1 при голяма победа на "Олимпиакос" в плейофа

Не е лесно да спреш два пъти Александър Везенков.

"Монако" го направи на полуфинала в Евролигата миналата година, но сега усилията им се оказаха напразни. Не помогна и опитът на американеца с гвинейски паспорт Алфа Диало да разбие с лакът лицето на най-полезния играч в редовния сезон на турнир №1 в баскетбола на континента.

2 минути след началото на третата четвърт българската звезда получи контузията и се наложи да се прибере в съблекалнята. Завърна се в последната част и завърши като най-резултатен с 20 точки при убедителната победа 91:70 в първия мач от серията в плейофите.

Следващият мач е в четвъртък, като Везенков и компания отново са домакини в Пирея.