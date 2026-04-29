Голова лудница в Париж! ПСЖ надви 5:4 „Байерн“ в уникален полуфинал от Шампионската лига

Първият полуфинален мач от Шампионската лига между ПСЖ и „Байерн" се превърна в историческо зрелище.

В Париж домакините биха 5:4 германския гранд, а реваншът в Мюнхен на 6 май отсега се чака с нетърпение от милиони фенове.

Двубоят на „Парк де Пренс" се получи като аналог на така популярното и любимо на футболните фенове по времето на социализма телевизионно предаване „Гол след гол". А освен 9-те попадения вдигащите адреналина опасни положения се редяха през няколко минути.

Начало на серията сложи капитанът на Англия Хари Кейн, който вкара от дузпа за нарушение срещу Луис Диас в 17-ата мин и "Байерн" поведе. Наглед започналите неособено състоятелно първото полувреме домакини обаче изравниха бързо чрез Хвича Кварацхелия (24).

9 мин по-късно високият 174 сантиметра Жоао Невеш вкара с глава и ПСЖ поведе с 2:1. Майкъл Олисе, който направи голям пропуск при 1:0 за „Байерн", изравни за 2:2 в 41-ата мин. В края на първата част Алфонсо Дейвис от баварския състав имаше нещастието да играе с ръка в пеналта и след преглед от ВАР бе назначена дузпа.

Носителят на „Златната топка" Усман Дембеле вкара за 3:2.

В началото на втората част Кварацхелия (56) и Дембеле (58) пратиха „Байерн" в жесток нокдаун - 5:2 за парижани.

В 65-ата мин чрез Дайо Упамекано гостите излязоха от него.

Само 3 мин феноменални асистенция на Кейн и отиграване на Луис Диас направиха резултата 4:5 от гледна точка на мюнхенци. Първо страничната съдийка Гуаделупе Порас Аюсо (Исп) даде засада, но ВАР я отмени.

До края „Байерн" натискаше здраво, а домакините се базираха в отбранителна позиция.

Именно те обаче бяха най-близо до гола в 87-ата, когато Маюлу разтресе гредата. В 94-ата мин пък Пачо изчисти топката от голлинията на ПСЖ.

9 гола в полуфинал на Шампионската лига не бе имало до тази вечер. 7 попадения имаше 2 пъти - "Ливърпул" - "Рома" 5:2 (2018) и "Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид) 4:3 (2022).

Рекордът за обща резултатност е на "Ливърпул" - "Рома" с 13 попадения (2018), където паднаха общо 13 гола .